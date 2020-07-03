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Триумф "зеленых": правительство Франции в полном составе ушло в отставку

Триумф "зеленых": правительство Франции в полном составе ушло в отставку
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф УНН
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом в полном составе подал в отставку. Президент страны Эммануэль Макрон принял прошение об отставке, сообщает DW со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, Филипп и другие члены его кабинета продолжат выполнение своих обязанностей до назначения нового правительства. Дата назначения нового кабинета министров пока неизвестна. 49-летний Филипп возглавлял правительство с мая 2017 года.

Сообщается, что ранее Макрон давал понять, что такое решение будет возможным после успеха французской партии "Европа-Екология-"Зеленые" на муниципальных выборах во Франции 28 июня. По результатам голосования, представители "зеленых" станут мэрами целого ряда крупных городов страны, в том числе Лиона, Марселя, Бордо и Страсбурга.

Триумф "зеленых": партия Макрона проиграла выборы во всех крупных городах Франции

После поражения своих сторонников на муниципальных выборах Макрон заявил о намерении поменять политику правительства. Одной из главных тем в его работе теперь должна стать "экологическая перестройка". Кроме того, СМИ сообщали о разногласиях Макрона и Филиппа после того, как премьер-министр победил на выборах мэра Гавра.

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Все по теме:

Франция, Эммануэль Макрон, Эдуар Филипп.

Автор:

Телеграф
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