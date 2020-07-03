Жителям Норвегии снова позволили обниматься с друзьями

В Норвегии сняли часть ограничений.

В рамках ослабления карантинных ограничений в Норвегии, введенных для противодействия распространению коронавируса, снова разрешено обниматься в кругу близких друзей.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на Норвежский институт общественного здоровья

«Когда уровень заражения такой низкий, как сейчас, я думаю, что это нормально - обнять близких друзей», - заявил представитель медицинского учреждения Стювиц Берг.

Как известно, с 19 марта этот институт посоветовал людям искать альтернативу объятиям и рукопожатиям, а также рекомендовал избегать объятий и поцелуев с людьми, с которыми они не живут.

Но в конце прошлого месяца институт изменил свои советы, включив близких друзей в круг тех, кого можно обнимать.

"Кого считать "самым близким человеком", можно решить самому, но это не должно быть слишком много людей, и круг этих людей не должен меняться со временем", - говорится в советах.

Стоит также отметить, что Норвегия, которая не является членом ЕС, с 15 июля собирается отменить ограничения на поездки в/ из европейских государств, которые соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности.