Шестеро человек пытались покончить с собой: в Средиземном море судно объявило чрезвычайное положение

В центральном Средиземноморье спасательное судно Ocean Viking было вынужденно объявить о ЧП после того, как на борту шестеро беженцев пытались покончить жизнь самоубийством.

В Средиземном море судно Ocean Viking объявило о чрезвычайном положении на борту из-за серии попыток самоубийства. За минувшие сутки шестеро мигрантов пытались покончить жизнь самоубийством. Об этом передает пресс-служба организации SOS Mediterranee.

Судно отправило семь запросов в Италию и на Мальту о предоставлении разрешения для высадки мигрантов. Но обе страны отказали в предоставлении убежища, руководство спасательного судна впервые за 5 лет было вынужденно объявить о ЧП.

Известно, что в результате спасательных операций Ocean Viking взяло на борт 180 мигрантов из Ливии. Среди беженцев находятся 2 женщины и 25 несовершеннолетних, одна женщина на пятом месяце беременности. После чего, Ocean Viking просило Италию и Мальту предоставить порт для высадки людей, что является распространенной практикой для морских спасательных судов в этом регионе. Но обе страны отказываются принимать беженцев.

Спасательная организации SOS Mediterranee, сообщает, что на борту находятся 44 человека с острым психическим расстройством, они хотят нанести вред как себе, так и другим, включая членов экипажа. За последние сутки пятеро человек пытались прыгнуть за борт, еще один пытался повеситься. Кроме того, двое объявили голодовку.

Власти Италии проинформированы о положении дел на судне, но продолжают их игнорировать.