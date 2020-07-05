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Заместитель Столтенберга обсудил в Эстонии угрозу России

Заместитель Столтенберга обсудил в Эстонии угрозу России
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Эстонии с визитом находится заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер (David Cattler). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Целью визита является знакомство с Эстонией, Балтийским регионом и ситуацией с региональной безопасностью.

На встрече с канцлером эстонского министерства обороны Кристьяном Прикком (Kristjan Prikk) стороны обсудили "тематику угроз, исходящих от России", отметила пресс-служба.

"Для Эстонии важно, чтобы НАТО в анализе и оценках более крупной среды безопасности четко видело особенности нашего региона. Качественная разведка и меры сдерживания создают условия для предотвращения угроз со стороны России и при необходимости их отражение", - прокомментировал итоги встречи Прикк.

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Стороны также обсудили вопросы усиления позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, нарастания влияния Китая, влияние региональных конфликтов в южном и юго-восточном соседстве НАТО на трансатлантическую безопасность.

На будущей неделе Кеттлер посетит авиабазу в Эмари (Amari), побывает в приграничном с Россией городе Нарва, встретится с командным составом Сил обороны Эстонии, руководством департамента разведки, департамента полиции и погранохраны, разведывательного центра и министерства иностранных дел.

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Все по теме:

Эстония, НАТО, Россия, РФ.

Автор:

Телеграф
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