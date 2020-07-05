Гламурненько: ледник в Италии окрасился в розовый цвет

Ученые в Италии исследуют загадочное появление розового льда на частях ледника Презена в Альпах. По их мнению, это явление вызвано водорослями, ускоряющими последствия изменения климата.

Исследователи ведут споры о том, что стало причиной такого явления, но Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии считает, что розовый снег, вероятно, вызван водорослью, известной как Ancylonema nordenskioeldii.

"Водоросль не опасна, это естественное явление, которое происходит весной и летом в средних широтах, но также и в Польше", - сказал Ди Мауро, который ранее изучал такие же водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.

Обычно лед отражает более 80 процентов солнечного излучения обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее.

По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей, что добавляет красные оттенки к белому льду в Пассо-Гавия на высоте 2618 метров.