Бывший премьер Франции стал мэром Гавра во второй раз

Экс-премьера Франции Эдуара Филиппа снова переизбрали мэром Гавра, портового города на северо-западе страны. За назначение его на эту должность проголосовали 47 из 59 депутатов во время первого заседания нового местного совета Гавра.
Во втором туре местных выборов, проходивших во Франции в прошлое воскресенье, возглавляемая Филиппом политическая сила набрала 58,93% голосов.
Эдуард Филипп уже был мэром Гавра - с 2010 до 2017 года.
Напомним, 3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.
Состав нового правительства должны объявить завтра.
По итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.