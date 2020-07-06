Турция успешно испытала крылатую ракету Atmaca

Турция провела испытания новой противокорабельной ракеты.

Первая турецкая противокорабельная ракета собственного производства Atmaca успешно прошла испытания полета на дальнее расстояние.

Об этом сообщил глава Управления по оборонной промышленности при Минобороны Турции Исмаил Демир.

По его словам, ракета "прекрасно выполнила свои функции, поразив цель на расстоянии более 200 километров".

• Milli deniz seyir füzesi ATMACA, 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getirdi

• SSB Başkanı İsmail Demir, ATMACA’nın envantere girmeye hazırlandığını söyledi

• Haber: https://t.co/2QCkGV0rqL pic.twitter.com/12ep4x1UcL — Savunma Sanayii Dergilik (@SSDergilik) July 4, 2020

Производителем Atmaca является турецкая компания Roketsan. Там заявляют, что Atmaca способна поражать цели на расстоянии свыше 200 километров.

Как передает турецкое информагентство "Анадолу", вооруженные силы Турции должны получить первые Atmaca до конца 2020 года. Они заменяют американские противокорабельные ракеты Harpoon.