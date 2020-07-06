Убийство политэмигранта Умарова: Полиция Австрии задержала двух подозреваемых чеченцев

В Австрии задержали двух подозреваемых по делу убийства блогера Мамихана Умарова.

Австрийская полиция задержала двух чеченцев, подозреваемых в убийстве политического эмигранта из Чечни Мамихана Умарова, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Сообщили в Австрийском агентстве прессы (АРА).

Под стражу взяли вероятного стрелка – 47-летнего чеченца и еще одного мужчину.

Умаров был гражданином России и с 2005 года проживал в Австрии, где просил политического убежища.

APA отмечает, что австрийские органы безопасности предлагали Умарову при жизни защиту, однако он отказался. В то же время правоохранительные органы считали, что существовала угроза жизни политэмигранта.

Напмоинаем, 4 июня в пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.