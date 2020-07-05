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Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем

Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот
В пригороде Вены убит уроженец Чечни Мамихан Умаров. Он называл себя бывшим наемником и грубо отзывался о главе республики Рамзане Кадырове.

В Вене застрелили блогера, который публично критиковал власти в Чечне и лично Рамзана Кадырова и предупредил бывшего народного депутата и заместителя командира добробата "Азов" Игоря Мосийчука о покушении на убийство.

Как пишет издание Österreich, это произошло в пригороде Вены в 19.30 вечера субботы 4 июля.

Говорится о Мамихане Умарове – блогера "Анзора из Вены".

Австрийская полиция сообщила, что убийцу – чеченца по национальности – задержали с помощью оперативной реакции и применение вертолета. Когда же полиция стрелка нашла – он сдался без сопротивления.

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В австрийских СМИ указано, что погибший – один из чеченцев, которые обратились к правительству Австрии в поисках убежища. Одновременно "Кавказ.Реалии" пишут, что это Мамихан Умаров. Сам Умаров в интервью ютуб-канала "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек.

На информацию об убийстве Умарова в телеграмм-канале отреагировал и Игорь Мосийчук. Он напомнил, что застреленный чеченец был главным свидетелем по делам о нападении на Амина Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом – Окуева погибла, Осмаев получил ранение) и теракта в Киеве под телеканалом "Эспрессо" (25 октября 2017 на тогда ещё народного депутата Мосийчука совершено покушение: он ранен, в результате которого погибли несколько человек).

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Все по теме:

Чечня, Рамзан Кадыров, Игорь Мосийчук, Мамихан Умаров, Анзор из Вены.

Автор:

Телеграф
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