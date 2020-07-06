Пандемия COVID-19: в Бельгии количество случаев коронавируса превысило 62 тыс

Общее количество инфицированных COVID-19 в Бельгии с начала пандемии превысило 62 тысячи человек.

В то же время показатели заболеваемости в стране, включая количество новых случаев инфекции и загруженность больниц, продолжают снижаться, информирует бельгийское издание "The Brussels Times".

"В среднем 85,1 новых людей ежедневно получали положительные тесты COVID-19 в течение прошлого семидневного периода с 25 июня по 1 июля. Этот показатель снизился на 3 процента по сравнению с предыдущей неделей (87,4).

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Бельгии с начала пандемии составляет 62 016.

Это число включает активные случаи заболевания, пациентов, которые были выписаны после выздоровления, а также персон, умерших от коронавируса", - говорится в публикации.

По статистике, обнародованной Федеральным министерством здравоохранения Бельгии, с диагнозом коронавирус в бельгийских больницах остаются 168 пациентов, 32 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Информация относительно количества умерших от болезни не обновлялась, поэтому этот показатель в Бельгии официально остается на уровне 9771 погибшего человека.