Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

Пандемия COVID-19: в Бельгии количество случаев коронавируса превысило 62 тыс

Пандемия COVID-19: в Бельгии количество случаев коронавируса превысило 62 тыс
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ
Общее количество инфицированных COVID-19 в Бельгии с начала пандемии превысило 62 тысячи человек.

В то же время показатели заболеваемости в стране, включая количество новых случаев инфекции и загруженность больниц, продолжают снижаться, информирует бельгийское издание "The Brussels Times".

"В среднем 85,1 новых людей ежедневно получали положительные тесты COVID-19 в течение прошлого семидневного периода с 25 июня по 1 июля. Этот показатель снизился на 3 процента по сравнению с предыдущей неделей (87,4).

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Бельгии с начала пандемии составляет 62 016.

Впервые за 100 лет: В Австралии закроют внутреннюю границу из-за COVID-19

Это число включает активные случаи заболевания, пациентов, которые были выписаны после выздоровления, а также персон, умерших от коронавируса", - говорится в публикации.

По статистике, обнародованной Федеральным министерством здравоохранения Бельгии, с диагнозом коронавирус в бельгийских больницах остаются 168 пациентов, 32 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Информация относительно количества умерших от болезни не обновлялась, поэтому этот показатель в Бельгии официально остается на уровне 9771 погибшего человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь