Тяжелые последствия для климата: в Италии порозовели альпийские ледники

В Альпах появился розовый лед - альпийские ледники изменили свой цвет. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить связь с изменениями климата.

Альпийские ледники в Италии порозовели. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить его связь с изменениями климата на планете.

Об этом сообщает AFP.

"Ученые в Италии исследуют загадочное появление розового льда в Альпах, вызванного водорослями, явление, которое ускоряет последствия изменения климата", - говорится в сообщении

Как отмечается, причиной порозовения льда и снега стала водоросль Ancylonema nordenskioeldii, которая обычно встречается в Гренландии.

Исследователь Бьяджо ди Мауро утверждает, что сама по себе водоросль не опасна. Однако в Гренландии она встречается в так называемой Темной зоне на западе, где наблюдается массовое таяние льда, и это, по его мнению, не случайно. Белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации, а любое изменение цвета увеличивает поглощение тепла и активизирует таяние.

"Мы пытаемся количественно оценить влияние других явлений, кроме человеческого, на перегрев Земли", - утверждает ди Мауро.