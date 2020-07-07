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Убийство чеченского блогера в Австрии: в ОБСЕ призывают провести расследование

Убийство чеченского блогера в Австрии: в ОБСЕ призывают провести расследование
Обновлено 00:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир шокирован известием об убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова возле Вены и призывает тщательно расследовать это ужасное преступление. Об этом Арлем Дезир написал на своей странице в Twitter.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены в Австрии. Умаров был известен своим блогом "Anzor Tscharto Beck Martin". Я призываю к быстрому и тщательному расследованию этого ужасного уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 4 июля, в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия) под Веной был застрелен политический эмигрант из Чечни Мамихан (Анзор) Умаров, который проживал в Австрии с 2005 года. Он был бывшим сотрудником шариатской госбезопасности непризнанной Чеченской республики Ичкерия, а в последнее время стал активным блогером, представляясь как "Анзор из Вены". В своих видео Умаров, который в 2007 году получил политическое убежище в Австрии и имел новое имя и фамилия - Мартин Бек, резко критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских спецслужб к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.

Бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Мамихан Умаров также проходил свидетелем по делу об убийстве в Украине Амины Окуевой, покушений на ее мужа Адама Осмаева и самого Игоря Мосийчука.

По делу об убийстве Умарова австрийская полиция задержала предполагаемого убийцу и его сообщника - оба чеченцы.

Расследование дела ведет австрийская полицейско-контрразведывательная спецслужба BVT

СМИ: убитого в Австрии критика Кадырова предупреждали о существующей угрозе для жизни

По данным австрийских СМИ, федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии имело информацию об угрозе жизни Мамихану Умарову и даже в последние дни вело наблюдение по месту его жительства в Вене, а также предлагало личную охрану.

Австрийская пресса также отмечает, что "за голову" Умарова, который оскорбительно отзывался в своих видеороликах о Кадырове и его семье, была объявлена награда.

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Все по теме:

Австрия, ОБСЕ, Арлем Дезир, Мамихан Умаров.

Автор:

Телеграф
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