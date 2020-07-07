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Ротации в правительстве Франции: пять министров сохранили должности

Ротации в правительстве Франции: пять министров сохранили должности
01:05 Сегодня Телеграф Укринформ
Елисейский дворец объявил состав нового правительства Жана Кастекса. Его задача - преодолеть коронавирусный кризис, худший кризис со времен Второй мировой войны, сообщает France24.

Пять министров сохранили свои кресла - это министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Пост министра внутренних дел вместо Кристофа Кастанера занял Жеральд Дарманен, до этого занимавший пост министра бюджета. Против Дарманена было открыто уголовное дело по факту предполагаемого изнасилования женщины в 2009 году. Политик опроверг обвинения, и они были сняты в 2018 году. Но в начале 2020 года апелляционный суд распорядился возобновить расследование.

Адвокат Джулиана Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти, известный также победами во многих судебных процессах, возглавил Министерство юстиции.

Макрон рассказал, что ждет от нового французского правительства

Как сообщалось ранее, 3 июля французское правительство ушло в отставку в полном составе после провала партии президента на местных выборах.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Жана Кастекса и поручил ему сформировать правительство.

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Все по теме:

Франция, Эммануэль Макрон, Жан Кастекс.

Автор:

Телеграф
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