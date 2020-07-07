Смягчение карантина: французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия

Государственный совет Франции восстановил право граждан на массовые мероприятия без получения предварительного разрешения от власти, но не более чем 5 тысяч человек одновременно. Об этом сообщила радиостанция Europe-1.

"Отныне снова можно собираться без предварительного разрешения, но в пределах 5000 человек, как того требует кризис здоровья. Такое решение в понедельник, 6 июля, принял Государственный совет, приостановив действие своего указа от 14 июня с.г. ", - говорится в сообщении.

Основанием для отмены решения о запрете массовых мероприятий стали многочисленные обращения неправительственных организаций, профсоюзов и правозащитников, которые забросали власти ограничения прав, гарантированных европейским и международным законодательством.

"Существуют серьезные сомнения, что карантинные ограничения влияют пропорционально на свободу собраний", - отметили оппоненты строгих ограничений со стороны властей.

Как сообщалось, 13 июня Государственный совет Франции уже приостанавливал общий и абсолютный запрет на массовые мероприятия, который был введен указом правительства от 31 мая, запрещающий собрание более 10 человек. После этого приостановления премьер-министр Франции Эдуар Филипп на следующий день изменил этот указ, чтобы добавить исключение - этот запрет не распространяется на демонстрации, разрешенные префектом согласно карантинным мерам.