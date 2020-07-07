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Закрытие границ: в ЕС допускают, что последствия пандемии будут ощущаться и в 2021 году

Закрытие границ: в ЕС допускают, что последствия пандемии будут ощущаться и в 2021 году
Обновлено 05:46 Сегодня Телеграф Укринформ
Пограничное агентство Евросоюза Frontex рассматривает три основных сценария отмены временных ограничений на пересечение внешних границ, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19. Об этом во время виртуальных слушаний в рамках заседания комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери.

"Я могу проинформировать вас о стратегии выхода, как мы видим наши действия следующие 2 – 3 – 9 месяцев. Исходя из оценки оперативной ситуации, мы дополнили рекомендации Еврокомиссии по отмене временных ограничений на "несущественные" (несвязанные с острой потребностью или профессиональной деятельностью – ред.) путешествия в ЕС. Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - отметил глава пограничного агентства ЕС.

Во время слушаний Леджери также сообщил о том, что Frontex намерено расширить сеть связи с третьими странами. В частности, агентство готовится направить офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

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Как сообщалось ранее, 30 июня Евросоюз обнародовал рекомендации относительно постепенного открытия внешних границ с 1 июля и определил 15 стран, гражданам которых будет разрешен беспрепятственный въезд. Критерием для включения в "разрешенный" список определены прежде всего эпидемиологические показатели - уровень заболеваемости COVID-19 в таких странах не может превышать показатели государств ЕС. Украина в этот список пока не попала. Совет ЕС будет пересматривать и по возможности расширять этот перечень каждые две недели.

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ЕС, Коронавирус, FRONTEX, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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