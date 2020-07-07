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Власти Швейцарии ввели карантин для приезжих: есть ли Украина в списке "рисковых" стран

Власти Швейцарии ввели карантин для приезжих: есть ли Украина в списке "рисковых" стран
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН
Швейцария установила карантин для прибывающих из так называемых стран "высокого риска" и будет штрафовать за его нарушение. Об этом сообщает The Local.

В швейцарский список стран "высокого риска" входят 28 стран, в том числе США, Россия, Швеция и Беларусь.

В понедельник первые путешественники в Швейцарию отправились на карантин - в том числе путешественники из США и балканских стран.

Несмотря на то, что требование о 10-дневном сроке обсервации предусматривает личную ответственность тех, кому предстоит проходить карантин, за ними будут следить по телефону и, возможно, дома.

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Люди, которые намеренно не соблюдают условия карантина, например, выходя на улицу или принимая гостей, могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 швейцарских франков.

Люди, которые делают это из-за небрежности, то есть не зная требования о карантине, будут оштрафованы на сумму до 5000 франков.

В швейцарский список стран "высокого риска" входят 28 стран, в том числе США, Россия, Швеция и Беларусь. Украины в списке нет.

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Все по теме:

Швейцария, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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