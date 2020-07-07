Мусор в Тисе: Президент Венгрии написал письмо Зеленскому

Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, поступающих в реку Тиса.

Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение, передает сайт канцелярии венгерского президента.

Так, в письме говорится, что недавние наводнения, в частности в западных областях Украины, привели к загрязнению большим количеством пластика и других отходов в водоемах Венгрии, что оказывает серьезное воздействие на экологию.

Адер отметил, что венгерское правительство ранее уже неоднократно обращалось за помощью к властям соседних стран, но за этим последовало слишком мало существенных мер.

Как отмечает президент Венгрии, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает отходы в поймах рек.

"Я разочарован тем, что загрязнение Тисы отходами не прекратилось, несмотря на многочисленные предупреждения, и теперь представляет собой длительную угрозу для хрупкой экосистемы реки", - сказал Адер.

Схожее письмо было направлено венгерским главой и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Как сообщалось, в начале июля западные области Украины накрыли сильные наводнения. В результате по состоянию на сегодня до сих пор подтоплены пять населенных пунктов на Буковине.