Владислав Криклий обсудил с послом Азербайджана перспективы сотрудничества

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, стороны обсудили состояние дел и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран по разным направлениям.

"Владислав Криклий подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере торговли и транспорта", - указано в сообщении.

Также отмечается, что Криклий положительно оценил результаты проведения 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось 30-31 января 2020 года в Киеве. Он также напомнил, что на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе проведения этой комиссии, на рассмотрение азербайджанской стороны министерство направило ряд инфраструктурных проектов в области транспорта для возможной их реализации за счет связанного государственного целевого кредита Азербайджанской Республики.

Криклий подчеркнул, что Украина ожидает позитивное решение азербайджанской стороны и в случае чего готова предоставить всю необходимую дополнительную информацию относительно этих проектов.

Министр инфраструктуры отметил, что Украина выражает свою заинтересованность в увеличении количества разрешений, либерализации или свободном доступе к рынку услуг автоперевозок и готова провести очередное заседание смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок как в режиме онлайн, так и фактически, чтобы обсудить этот вопрос.

Стороны также обсудили возможность восстановления прямого регулярного авиационного сообщения между обеими странами.