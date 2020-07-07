Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть погибшие и раненые

В Чехии в результате столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере два человека, ранены около 20 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"Два пассажирских поезда столкнулись в западной части Чешской Республики, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и получили ранения еще около 20 человек", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло после 15:00 по местному времени между станциями Nove Hamry и Pernink возле границы с Германией.

Представитель региональной службы спасения Радек Хес сказал, что число раненых может достигнуть 30 человек.

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020

Как сообщалось, в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести.