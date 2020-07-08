В Северной Македонии остановили грузовик битком набитый мигрантами

В Северной Македонии во время обычной проверки на региональной дороге в грузовике у южной границы с Грецией обнаружили 211 мигрантов, в том числе 63 несовершеннолетних. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press.

Пограничный патруль остановил грузовик около полуночи в понедельник у города Гевгелия и обнаружил, что он "упакован" мигрантами. Внутри были 144 человека из Бангладеш и 67 из Пакистана, рассказала полиция.

Водитель грузовика, 27-летний гражданин Северной Македонии, был арестован.

Мигранты были задержаны и переведены в транзитный центр в Гевгелии, их ожидает депортация в Грецию.

Граница Греции из Северной Македонией закрыта из-за пандемии коронавируса, но сети незаконной перевозки мигрантов остаются активными в этом районе. Контрабандисты переправляют мигрантов, которые следуют из Турции в Грецию, а затем направляются на север к более богатым странам.