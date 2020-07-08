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Новая вспышка коронавируса: Сербия вводит комендантский час

Новая вспышка коронавируса: Сербия вводит комендантский час
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф УНН
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает местный телеканал РТС.

"С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час", — сказал он. Глава государства заявил, что хотел бы ввести комендантский час по всей Сербии, но посоветуется по этому вопросу с правительством и кризисным штабом.

Вучич заявил, что с 8 июля вводится запрет на собрание более пяти человек в помещении и на улице. Решение обусловлено тем, что эпидемиологическая ситуация в Белграде тревожит местные власти, пояснил глава Сербии.

По словам Вучича, Сербия готовится к новой волне коронавируса, поэтому было принято решение построить две крупные больницы для зараженных COVID-19, а также жителям страны будет предоставлено десять модульных больниц, которые будут перемещаться в разные места по необходимости.

Минздрав республики сообщил, что на 7 июля всего в стране было зарегистрировано 16 719 подтвержденных случаев заболевания и 330 случаев смерти. За сутки выявлено 299 заражений и умерли 13 человек. Общее количество активных случаев составляет 2942.

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По данным ВОЗ в стране — 16 420 случаев заболевания, 317 человек — погибли.

Согласно данным, опубликованным РТС, рост заражений в Сербии фиксировался с конца июня. 22 июня в стране было зафиксировано 102 новых случая коронавируса, 24 июня — 193, а 1 июля — 359, что стало пиковым значением.

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Все по теме:

Сербия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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