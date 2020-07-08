ЧП на судне Ocean Viking: спасенных мигрантов отправили на карантин

На Сицилии мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которое объявило чрезвычайную ситуацию на борту, протестировали на коронавирус и пересадили на карантинный паром. Об этом сообщает DW.

"В гавани Порто-Эмпедокле 180 мигрантов 6 июля начали покидать борт частного спасательного судна Ocean Viking, после того как прошли тест на коронавирус. Их отправили на борт итальянского парома Moby Zaza, где они будут находиться на карантине", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря организации SOS Méditerranée, последние мигранты покинули спасательное судно около трех часов ночи 7 июля.

Как сообщалось, 180 беженцев были спасены судном Ocean Viking в Средиземном море в период между 25 и 30 июня, среди них 25 несовершеннолетних.

Впоследствии французская общественная организация SOS Méditerranée, которая занимается спасением людей в Средиземном море, сообщила о беспорядках на борту Ocean Viking, включая угрозы расправы с членами экипажа.

Италия и Мальта сначала отказались принимать беженцев, поэтому SOS Méditerranée обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение. Впоследствии итальянское правительство решило принять судно.

По данным Международной организации по миграции, в 2019 году при попытках попасть в Европу в Средиземном море утонули 1283 человека, а за пять лет - более 19 тысяч.