В Сербии ввели комендантский час: в стране начались протесты и массовые беспорядки

В центре Белграда в ночь на среду произошли массовые беспорядки, после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передает местный телеканал РТС и региональное издание Balkan Insight.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Есть задержанные и раненые.

По оценкам МВД Сербии, перед зданием парламента собралось около 5 тысяч человек, меньшая часть которых во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины, но были позже задержаны.

Additional police forces are arriving to the central Belgrade in an attempt to disperse thousands of people that are still on the streets of the Serbian capital, protesting announced #COVIDー19 measures pic.twitter.com/KWCpSK5dnz

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020