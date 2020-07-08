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В Сербии ввели комендантский час: в стране начались протесты и массовые беспорядки

В Сербии ввели комендантский час: в стране начались протесты и массовые беспорядки
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф УНН
В Сербии ввели комендантский час из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в стране. Усиление карантина вызвало массовые беспорядки.

В центре Белграда в ночь на среду произошли массовые беспорядки, после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передает местный телеканал РТС и региональное издание Balkan Insight.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Есть задержанные и раненые.

По оценкам МВД Сербии, перед зданием парламента собралось около 5 тысяч человек, меньшая часть которых во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины, но были позже задержаны.

“Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями”, — заявил директор полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения.

“В какой-то момент имевшееся число сотрудников стало недостаточным для противостояния массе граждан, которые напали и хотели незаконно войти в Скупщину и под давлением отступили, а когда консолидировались с дополнительными силами, смогли вытеснить хулиганов из Скупщины”, — указал глава полицейского ведомства. Число задержанных и пострадавших не сообщается.

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.

Сербский президент вечером во вторник объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Вучич также сообщил, что сейчас всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще десять COVID-госпиталей.

Как сообщил во вторник Минздрав республики, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что является максимумом за все время пандемии. Количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.

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Все по теме:

Сербия, Протесты, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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