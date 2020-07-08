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Житель Эстонии, три месяца проживший в филиппинском аэропорту, опоздал на свой самолет

Житель Эстонии, три месяца проживший в филиппинском аэропорту, опоздал на свой самолет
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Житель Эстонии Роман Трофимов из-за ситуации с коронавирусом застрял в филиппинском аэропорту на 109 дней. Мужчина стал популярным, за его эвакуацией наблюдала вся Эстония. Когда же за ним прислали борт, то он опоздал на свой рейс.

Житель Эстонии, который из-за мировой пандемии не мог вылететь домой и застрял на Филиппинах, опоздал на свой рейс. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Эстонец Роман Трофимов в связи со сложившейся ситуацией в мире с пандемией, а также имея проблемы с документами жил в аэропорту Манилы больше трех месяцев. Он не успел вылететь домой, так как страна объявила карантин из-за коронавируса.

Выйти в город он также не мог, сотрудники иммиграционного контроля забрали его паспорт и заявили, что теперь он находится на попечительстве авиакомпании AirAsia. Компания также прекратила работать в связи с эпидемией.

Известно, что Трофимов проживает в Эстонии, но не является ее гражданином. Такие люди, как правило, являются выходцами из СССР и имеют "серые паспорта".

Мужчина через социальные сети, обращался в СМИ. Просил помощи, но все равно был вынужден провести в Маниле 109 дней. Он жил в аэропорту, спал на полу, и даже поменял в Facebook место жительства на город Манилу.

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Его история получила в стране широкую огласку и информация дошла до МИД. В министерстве со временем решили его вопрос и организовали эвакуацию.

Вчера, 7 июля, он должен был сесть на самолет до Амстердама, а оттуда отправиться в Таллин, но по не известным причинам Трофимов опоздал на свой рейс в Эстонию.

"Не вижу причин переживать — днем раньше, днем позже, я буду дома. Моя главная цель была обрести свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", — написал Трофимов на своей странице в Facebook.

В комментариях люди интересуются, что стало причиной его опоздания и надеются, что он все таки попадет домой.

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Эстония, Филиппины, Манила, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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