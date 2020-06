Тропическая депрессия "накрыла" Филиппины

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".

Она вышла на сушу на острове Полилло, затем продолжила движение через центральную часть острова Лусон и в настоящее время находится в районе города Мабалакат провинции Пампанга.

Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

#BantayBaha: As of 6:45PM, may pagbaha na rin sa Taft Ave, Manila. | via Carlo Mateo pic.twitter.com/0J7cAtxeJ5

— DZBB Super Radyo (@dzbb) June 11, 2020