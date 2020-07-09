В Литве запретили трансляцию российского пропагандистского канала

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТБ) запретила трансляцию канала Russia Today из-за связи медиагруппы с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС. Об этом сообщает Delfi.

"Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связи с фигурантом "черного" списка Евросоюза российским пропагандистом Дмитрием Киселевым", - говорится в сообщении.

С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT.

Решение вступает в силу с 9 июля.

Решение остановить трансляцию принято из-за санкции в отношении Киселева, а не из-за нарушения со стороны вещателя, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что его ведомство будет рекомендовать ЛКРТБ запретить телеканалы контролируемой Кремлем группы RT (Russia Today).

30 июня, Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), руководствуясь санкционным списком ЕС, запретил трансляции в Латвии семи каналов RT (Russia Today). Запрещенные RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, поскольку они находятся под фактическим контролем, руководством и единоличным управлением Дмитрия Киселева, в санкционных списках ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украина. Телеканалы группы зарегистрированы в РФ и Великобритании.