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В Литве запретили трансляцию российского пропагандистского канала

В Литве запретили трансляцию российского пропагандистского канала
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТБ) запретила трансляцию канала Russia Today из-за связи медиагруппы с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС. Об этом сообщает Delfi.

"Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связи с фигурантом "черного" списка Евросоюза российским пропагандистом Дмитрием Киселевым", - говорится в сообщении.

С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT.

Решение вступает в силу с 9 июля.

Решение остановить трансляцию принято из-за санкции в отношении Киселева, а не из-за нарушения со стороны вещателя, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что его ведомство будет рекомендовать ЛКРТБ запретить телеканалы контролируемой Кремлем группы RT (Russia Today).

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30 июня, Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), руководствуясь санкционным списком ЕС, запретил трансляции в Латвии семи каналов RT (Russia Today). Запрещенные RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, поскольку они находятся под фактическим контролем, руководством и единоличным управлением Дмитрия Киселева, в санкционных списках ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украина. Телеканалы группы зарегистрированы в РФ и Великобритании.

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Россия, Литва.

Автор:

Телеграф
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