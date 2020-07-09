"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19

Французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй возможной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции, заявил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Моя цель - подготовить Францию ко второй возможной волне (COVID-19 - ред.), при этом оберегая нашу повседневность, нашу экономику и социальную жизнь", - сказал он телеканалу RTL.

"Но мы не собираемся вводить изоляцию так же, как мы делали в этом марте, поскольку узнали, что последствия от тотальной изоляции для экономики и людей разрушительны", - продолжил Кастекс.

В связи с этим власти будут прекращать коммерческую активность и предписывать жителям оставаться по домам лишь в конкретных районах страны. Также премьер предупредил, что "вирус все еще здесь".

В воскресенье ожидается, что премьер отправится в Гвиану - крупнейший заморский регион Франции, расположенный на северо-востоке Южной Америки: в настоящий момент он оправляется от вспышки коронавируса.

Согласно данным сайта Worldometers, во Франции за все время эпидемии выявили 169 473 случая коронавируса, скончались 29 965 инфицированных, выздоровели 77 985 человек.