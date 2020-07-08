Исследования COVID-19: коронавирус может вызвать серьезные нарушения в работе мозга и не только

Ученые университетского колледжа Лондона (UCL), проведя серию исследований, пришли к выводу, что коронавирусные инфекции могут быть причиной неврологических осложнений и вызвать повреждение нервной системы и мозга человека. Об этом сообщает французское издание Le Point.

"Инсульт, бред, галлюцинации, поражение нервов - все эти осложнения от COVID-19 воздействуют на мозг и могут быть более распространенными, чем считалось в начале пандемии", - указывается в исследовании.

Ученые UCL утверждают, что серьезные проблемы могут возникнуть даже у пациентов с легкими формами коронавирусной болезни.

После изучения неврологических симптомов 43 человек, госпитализированных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, было выявлено десять случаев временной дисфункции головного мозга, 12 случаев церебрального воспаления его полушарий, восемь инсультов и восемь случаев поражения нервов.

"Мы определили большее, чем ожидалось, количество людей с неврологическими расстройствами, которые не всегда были связаны с четкой выраженностью респираторных симптомов", - отметил представитель Института неврологии Queen Square в UCL Майкл Занди.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июля в мире подтверждено более11,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них 546,7 тыс. – летальные. 6,9 млн человек уже вылечились. В тройку лидеров по количеству заражений входят США (3 097 084), Бразилия (1 674 655) и Индия (744 006). Последняя недавно опередила Россию (694 230).