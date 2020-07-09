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"Европа должна больше полагаться на собственные силы": Меркель напомнила о глобальных вызовах для ЕС

"Европа должна больше полагаться на собственные силы": Меркель напомнила о глобальных вызовах для ЕС
Обновлено 06:16 Сегодня Телеграф Укринформ
Европа должна быть более независимой, сильной и влиятельной, чтобы иметь возможность достойно противостоять дезинформации и попыткам подорвать евросообщество изнутри. Об этом говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 8 июля в Европарламенте в Брюсселе.

"Важной является эффективная защита нашей демократии от киберугроз и дезинформационных кампаний", - подчеркнула она.

В частности, указала Меркель, с помощью лжи, дезинформации и ненависти нельзя преодолеть пандемию - демократии нужны истина и прозрачность.

При этом канцлер ФРГ призвала не быть наивными, ведь во многих государствах ЕС противники Европы только и ждут, чтобы использовать кризис для своих целей. Сейчас надо показать всем, "в чем есть добавленная стоимость сотрудничества в Европейском Союзе", а также показать, что возвращение к национализму означает не больший, а меньший контроль - и только в сотрудничестве Европа защищает и укрепляет себя.

Меркель призвала к солидарности и к помощи странам, которые больше всего в этом нуждаются.

В этом контексте она коснулась вопроса ответственности Европы в глобальном мире.

"Взгляд на карту показывает, что Европу наряду с Великобританией и Западными Балканами окружают Россия, Беларусь, Украина, Турция, Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Египет, Ливия, Тунис, Алжир и Марокко. Мы живем в век глобальных потрясений, в которых силовые поля смещаются, и Европа - при всей интеграции многих стран-членов в трансатлантическом союзе - должна больше полагаться на собственные силы", - убеждена Меркель.

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ЕС, по ее словам, может и должен сам решать, кем Европа хочет быть в этом быстро меняющемся мировом порядке. Важно как никогда, подчеркнула политик, чтобы Европа сохраняла свою свободу и идентичность, даже во времена глобализации. В этой ситуации существует потребность в сильной европейской внешней политике и политике безопасности, подытожила канцлер Германии.

Следует заметить, что поездка в Брюссель стала первым путешествием Меркель с начала пандемии и введения карантинных ограничений в Европе.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель.

Автор:

Телеграф
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