Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
И еще 200 тысяч за сутки: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
И еще 200 тысяч за сутки: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Сирийское урегулирование: Помпео призвал "увеличить цену" поддержки Асада для РФ и Китая
Помпео призвал "увеличить цену" поддержки Асада для РФ и Китая
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

"Зеленое соглашение": Еврокомиссия представила две стратегии в сфере энергетики

"Зеленое соглашение": Еврокомиссия представила две стратегии в сфере энергетики
Обновлено 06:40 Сегодня Телеграф Укринформ
Еврокомиссия подготовила две стратегии в сфере энергетики - в частности предусматривается внедрение чистых и возобновляемых носителей энергии на основе водородных технологий. Об этом по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии рассказал ее исполнительный вице-президент Франс Тиммерманс.

"Мы рады представить две стратегии, которые являются решающими в рамках" Зеленого соглашения"... Речь идет о дальнейшей интеграции энергетической системы и о водородной стратегии. Эти стратегии позволят ЕС сохранять технологическое лидерство в мире, предоставлять европейским потребителям и промышленности чистую, безопасную и конкурентную в ценовом измерении энергию", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он заметил, что сейчас все европейские страны сталкиваются с существенным экономическим падением вследствие коронакризиса. Именно в это время Евросоюз должен сосредоточить усилия на инновационном развитии и ответах на долгосрочные вызовы. Главным ориентиром должно стать "Зеленое соглашение" ЕС наряду с цифровой трансформацией и повышением устойчивости каждой из стран-членов.

"Если мы намерены стать климатически-нейтральным континентом к 2050 году, нам нужно переключить нашу энергетику с углеродных на чистые источники. Речь идет о создании новой системы, которая будет охватывать как сферу производства энергии, так и ее потребления. Действующая энергосистема является уже реликтом прошлого, она слишком затратная и вредная, чтобы обеспечивать устойчивое развитие в будущем ", - добавил Тиммерманс.

Представленная стратегия энергетической интеграции предусматривает сочетание различных носителей энергии, энергетической инфраструктуры и сектора потребления с целью оптимизации расходов и повышения эффективности всей отрасли. Например, для обогрева зданий может использоваться тепло, полученное в процессе промышленного производства, а электричество, на котором ездят автомобили, будет поступать от солнечных батарей, водородные носители энергии будут производиться на гидролизных установках с использованием энергии ветровых электростанций морского базирования.

Эта стратегия в целом охватывает 38 инновационных направлений интеграции всей энергетической системы ЕС, которая позволит значительно сократить потребление углеродных носителей энергии. При этом Еврокомиссия предлагает ряд финансовых стимулов, чтобы поощрить промышленных и бытовых потребителей использовать именно возобновляемые источники чистой энергии. Соответствующие правовые предложения будут представлены уже до конца года, а новые регуляторные правила ЕС на рынке газа Еврокомиссия предложит в 2021 году.

Второе направление - так называемая водородная стратегия предусматривает "декарбонизацию" промышленности, транспорта, производства энергии и ее бытового использования. По словам Тиммерманса, Европа является мировым лидером в водородных технологиях и для производства водородных носителей энергии рассчитывает использовать чистую энергию от ветровых и солнечных станций.

Представитель Еврокомиссии отметил, что до 2024 года ЕС планирует создать станции электролиза мощностью не менее 6 гигаватт, что позволит производить до одного миллиона тонн водорода. В период 2025-2030 годов водород должен стать главной составляющей интегрированной энергетической системы, при этом мощность станций водородного гидролиза должна вырасти до 40 гигаватт с возможностью производства до 10 млн тонн чистого водорода. В последующий период 2030-2050 гг. водород должен превратиться в ЕС в главный энергетический ресурс и заместить углеродные носители даже в тех секторах экономики, которые с трудом поддаются процессам декарбонизации.

"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19

Для достижения таких амбициозных целей Еврокомиссия объявила о создании Европейского альянса чистого водорода, который объединит представителей промышленности, гражданского общества и частного сектора, органы государственной и региональной власти, обеспечит необходимую финансовую поддержку со стороны Европейского инвестиционного банка.

По словам Тиммерманса, усилия, направленные на инновационные преобразования в европейском энергетическом секторе, являются важной составляющей пакета восстановления после коронакризисв "ЕС - Следующее поколение".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Энергетика, Еврокомиссия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вирус все еще здесь&quot;: Франция готовится ко второй волне COVID-19
"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки
Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь