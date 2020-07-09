Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро

Национальный совет Австрии постановил выплатить единовременное пособие в размере 450 евро каждому безработному страны. Соответствующее решение принято на заседании этой нижней палаты австрийского парламента в среду.

Кроме разовой выплаты по безработице, принятый социальный пакет предусматривает, что в сентябре семьи получат специальную выплату из расчета 360 евро на одного ребенка. Эти средства будут предоставляться вместе с семейной помощью и выплатой по случаю начала учебного года.

В то же время увеличен до 60 млн евро фонд помощи нуждающимся семьям.

Как сообщалось ранее, власти Вены с целью поддержки ресторанного бизнеса предоставили каждому домохозяйству, которое насчитывает более двух человек, ваучер на 50 евро для посещения заведений общественного питания. Одинокие граждане получили по 25 евро. Всего на эту акцию городские власти потратили около 40 млн евро.