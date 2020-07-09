В ООН назвали "плюс" пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к уменьшению количества мигрантов и беженцев в мире. Об этом сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине Пабло Матеу в эфире программы "на самом Деле: Мир" телеканала "Дом".

В частности, комментируя озвученные ведущей программы Татьяной Поповой цифры, что с 2017 года количество мигрантов в мире увеличилось на 14 млн – до 272 млн, и что ООН также зафиксировала 79,5 млн беженцев, Матеу сказал: "Вероятно, если бы не было пандемии COVID-19, мы увидели бы увеличение числа людей, которым пришлось покинуть свои дома. К сожалению, пандемия COVID-19 привела к определенным ограничениям передвижения людей, в том числе тех, кто может приехать в страну".

Таким образом, по его прогнозам, к 2020 году будет небольшой рост числа людей, которые были вынуждены бежать. Просто потому, сказал Матеу, что "были определенные ограничения как внутри, так и снаружи, относительно того, кто может передвигаться, а кто – путешествовать".

Он напомнил, что в большинстве стран введены ограничения на въезд, даже в качестве туриста. "Так что мы, вероятно, увидим небольшое увеличение мигрантов, или даже не увидим вообще в 2020 году", - добавил представитель ООН.

По данными Worldometer, в мире по состоянию на 9 июля выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 смертельный, выздоровели 7 093 763 пациента.