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Без комендантского часа: Белград ужесточает карантин

Без комендантского часа: Белград ужесточает карантин
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда
Власти Сербии усиливает карантин, несмотря на протесты, но без комендантского часа.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила новые карантинные меры для Белграда, среди которых нет комендантского часа. Его возможное введение привело к массовым протестам в городе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Первая мера - запрет на проведение публичных собраний более 10 человек в помещении и на улице.

Вторая мера - ограничение количества людей в помещении. Каждое учреждение должно будет четко указать, сколько человек может находиться внутри. На человека положено четыре квадратных метра территории.

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Третья мера - ограничить рабочее время помещений с 9 часов вечера до 6 часов утра. Для открытых площадок и садов рабочее время остается с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Брнабич сказал, что президент Александар Вучич был прав, когда попросил ввести комендантский час и что он даст 100-процентный результат. Однако она сказала, что для этого необходимо введение чрезвычайного положения, тогда как в Белграде на данный момент объявлена чрезвычайная ситуация.

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Все по теме:

Сербия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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