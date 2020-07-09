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В Бельгии снова растет число инфицированных COVID-19

В Бельгии снова растет число инфицированных COVID-19
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ
Впервые за несколько недель увеличилось количество новых положительных тестов на коронавирус, которое имело до этого четкую тенденцию постепенного снижения. Это событие произошло на фоне постепенной отмены в стране ограничительных меропритий, введенных в связи с пандемией с марта текущего года. Об этом в четверг сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"В среднем 86 человек в день получали положительные тесты на коронавирус в период прошлых семи дней, с 29 июня по 5 июля. Уже в прошлую среду тенденция относительно снижения была остановлена по сравнению с показателями предыдущей недели, и в четверг продемонстрировала прирост в 1 процент", - говорится в сообщении.

Издание ссылается на данные, обнародованные Федеральным министерством здравоохранения Бельгии, по которым общее количество инфицированных СOVID-19 в этой стране с начала пандемии увеличилось до 62210 человек.

В период со 2 по 8 июля ежедневный показатель госпитализации инфицированных с коронавирусом был зафиксирован на отметке 10,4, что на 25 процентов меньше, чем неделей ранее (13,9). Сейчас в бельгийских больницах с этим диагнозом находятся 165 пациентов, из них 32 - в отделениях интенсивной терапии.

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Средний показатель смертности от коронавируса в Бельгии в течение 7 дней с 29 июня по 5 июля составил 3,4 (5,4 - на прошлой неделе). Общее количество людей, погибших от последствий СOVID-19 возросло до 9778 человек.

Ученые и медики Бельгии призывают население продолжать соблюдать меры предосторожности и личной гигиены, чтобы не допустить второй волны инфекции и обновления ограничительных мероприятий.

Между тем, по данным Национального банка Бельгии, на которые ссылается "The Brussels Times", чрезвычайные меры, которые были приняты властями для локализации эпидемии, уже пробили в бюджете страны "дыру" в размере 14,4 миллиарда евро. По новому прогнозу экономистов, кризис коронавируса может стоить экономике Бельгии 45 миллиардов евро и сократить ВНП страны на 8 процентов по итогам 2020 года.

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Бельгия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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