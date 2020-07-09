Возле границы Латвии заметили российские военные корабли

Российский флот находится в латвийской исключительной экономической зоне.

Вооруженные силы Латвии засекли семь российских военных кораблей в шести морских милях от территориальных вод страны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

Военные корабли обнаружили в латвийской исключительной экономической зоне.

Вооруженные силы Латвии идентифицировали семь кораблей ВС Российской Федерации: корветы Советск и Мытищи класса Каракурт, корветы Ливень и Пассат класса Нанушка, корветы Димитровград и Чувашия класса Тарантул и корвет Серпухов класса Буян-М.