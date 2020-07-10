Эпидемия COVID-19: Греция потребует тест на коронавирус у туристов, въезжающих через границу с Болгарией

Власти Греции вводят с 14 июля обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19 для путешественников, которые будут приезжать в страну через северную границу с Болгарией. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Всем путешественникам, которые будут ехать в Грецию через северную границу с Болгарией, с 14 июля придется предоставить отрицательный тест на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Решение было объявлено после того, как у десятков туристов из балканских стран обнаружили коронавирусную болезнь.

Оно будет касаться посетителей Греции, въезжающих в страну через наземный переезд в муниципалитете Промахонас.

Тест надо сделать максимум за 72 часов до пересечения границы, заявил глава правительства Греции Стелиос Пецас.

Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире по состоянию на утро пятницы, 10 июля, составляет 12 393 692, из которых 557 495 - летальные. А 7 224 987 человек уже успели вылечиться от болезни.

В Греции сейчас зафиксировано 3 672 подтвержденных случая болезни COVID-19 и 193 летальных исхода.