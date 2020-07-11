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Протесты в Сербии: группа активистов ворвалась в парламент

Протесты в Сербии: группа активистов ворвалась в парламент
04:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В столице Сербии уже несколько дней не утихают протесты против политики президента Александара Вучича, направленной на борьбу с распространением нового коронавируса.

Группа демонстрантов вечером в пятницу, 10 июля, прорвалась в здание парламента в Белграде. Этому предшествовали столкновения с полицией, пишет DW.

Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки после того, как протестующие принялись закидывать здание и собравшихся около него стражей порядка камнями, бутылками и фальшфейерами.

Нападениям подверглись также журналисты и фотографирующие демонстранты.

Президент Сербии 7 июля распорядился ввести в Белграде комендантский час с 10 по 13 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, после чего тысячи человек вышли на улицы столицы, демонстрируя недовольство позицией властей.

Позднее Вучич пересмотрел это решение, вместо комендантского часа правительство запретило собираться группами более 10 человек. Однако акции не утихли, в рядах демонстрантов звучали требования отставки главы государства. Десятки человек в ходе протестов получили ранения.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 12,6 млн человек в мире, а свыше 560 000 инфицированных скончались от последствий заболевания COVID-19. В Сербии вирус выявлен почти у 18 000 человек, 370 больных с COVID-19 скончались. Ограничения, введенные в марте в связи с пандемией, начали отменять уже в начале мая. По мнению критиков Вучича, это было сделано с единственной целью - провести 21 июня парламентские выборы. Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться.

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Протест, Сербия.

Автор:

Телеграф
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