В Польше стартовал второй тур президентских выборов

За главный пост страны борются действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.

Участи открылись в 07:00 и будут работать до 21:00, сообщает издание Европейская правда. Всего в стране открыты более 27 тысяч избирательных участков, работают 210 тысяч членов комиссии.

Из-за эпидемии коронавируса выборы проходят в санитарном режиме, на избирательных участках введен масочный режим, избирателей просят пользоваться дезинфекторами и соблюдать дистанцию.

Выборы проходят по смешанной системе: на участках и дистанционно (по почте).