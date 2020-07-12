В Польше стартовал второй тур президентских выборов

За главный пост страны борются действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.
Участи открылись в 07:00 и будут работать до 21:00, сообщает издание Европейская правда. Всего в стране открыты более 27 тысяч избирательных участков, работают 210 тысяч членов комиссии.
Из-за эпидемии коронавируса выборы проходят в санитарном режиме, на избирательных участках введен масочный режим, избирателей просят пользоваться дезинфекторами и соблюдать дистанцию.
Выборы проходят по смешанной системе: на участках и дистанционно (по почте).
Напомним, в первом туре за Дуду проголосовали 43,5% поляков, за его конкурента Тшасковского - 30,46% избирателей.
По оценках экспертов на нынешних выборах, как Дуда от правоконсервативной партии, так и Тшасковский от оппозиции имеют одинаковые шансы на победу.