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Президент против правительства и прокуратуры: в Болгарии проходят многотысячные протесты

Президент против правительства и прокуратуры: в Болгарии проходят многотысячные протесты
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Европейская правда
Президент Болгарии Румен Радев обратился к нации, требуя отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и генерального прокурора Ивана Гешева. Об этом сообщает БГНЕС.

Глава государства заявил, что народ восстал против "коррупции, привития страха, прокурорского рэкета и грабежа, давления на свободу слова, недобросовестной лжи".

"Гнев глубокий, накопленный годами и не может быть подавлен страхом и силой. Болгары любого возраста, независимо от их политической принадлежности, выдвинули требования законности и возвращения основных гражданских свобод, затоптанных в последние годы", - сказал Радев.

Правительство в ответ заявило, что не будет требовать отставки президента и не будет зеркальной реакции.

"Это привело бы к еще более серьезному институциональному кризису. У президента есть больше года до конца срока, и я хочу, чтобы он отбыл свой срок, хотя я не согласен с большинством тезисов. Не ждите, что я обижу президентскую администрацию", - сказал вице-премьер-министр Томислав Дончев.

Генпрокурор Гешев написал в Twitter, что "объединитель нации" в очередной раз позволил себе нарушить независимость судебной власти и оказывает сильное давление на прокуратуру.

"Этой акцией Радев нарушил Конституцию Болгарии, которая регулирует разделение властей!", - написал он.

Заявление Радева стало реакцией на обыски в его администрации в рамках расследования двух дел - о коррупции и разглашении государственной тайны. Во время операции, ответственность за которую глава государства возложил на Борисова, были задержаны уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности.

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Протестуя против действий правоохранителей, на улице Софии вышли тысячи демонстрантов. Вследствие акции протеста пострадали шесть человек (двое полицейских и четверо протестующих), 18 человек были задержаны.

Близкий к оппозиционной Социалистической партии Радев является жестким критиком болгарского правительства, которое он обвиняет в "связи с олигархами".

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Все по теме:

Болгария, Протесты, Бойко Борисов, Румен Радев.

Автор:

Телеграф
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