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Выборы в Польше: избиратели демонстрируют высокую явку

Выборы в Польше: избиратели демонстрируют высокую явку
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Укринформ
В Польше во втором туре президентских выборов наблюдается высокая явка избирателей. По состоянию на 13:00 (по киевскому времени) в выборах приняли участие 24,73% избирателей, что составляет более 7,2 млн человек.

"Выдано 7 млн 209 тыс. 052 бюллетеня, что составляет 24,73% от общего количества лиц, имеющих право голосовать", - сообщил председатель Государственной избирательной комиссии РП Сильвестр Марциняк.

Явка на более 0,6%, или около 100 тыс. человек выше, чем во время первого тура выборов 28 июня.

Самая высокая явка на выборах наблюдается в Мазовецком воеводстве (26,92%) на востоке страны, самая низкая - в Опольском воеводстве (23,36%) на западе РП. Среди крупных городов самая высокая явка в Варшаве (28,72%), самая низкая - в Гданьске (21,37%).

Очень высокая явка наблюдается среди польских избирателей за рубежом. В частности, очереди на участки наблюдаются в Чехии, Венгрии, Хорватии и других странах.

В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Как сообщалось, как Дуда, которого поддерживает правоконсервативная Объединенная правица, так и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется от либеральной Гражданской коалиции, имеют примерно равные шансы на победу.

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Все по теме:

Польша, Выборы, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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