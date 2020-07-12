Разрыв в менее 1% голосов: экзитпол не смог определить победителя на выборах в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов выигрывает у мэра Варшавы Рафала Тшасковского с отрывом в 0,8%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного центром Ipsos для телеканалов TVP Info, Polsat, TVN-24.

Согласно опросу, Дуда набирает 50,4%, а Тшасковский – 49,6%.

Как отметили в Ipsos, на основании актуальных данных невозможно определить победителя, поскольку погрешность в опросе составляет 2%.

Явка на выборах составила 68,9% - это самый высокий показатель в истории демократической Польши.

Как известно, Дуда во второй раз баллотировался в президенты при поддержке правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), а Тшасковский – при поддержке оппозиционной Гражданской коалиции.

В первом туре Дуда набрал 43,5%, а Тшасковский – 30,46%.

Государственная избирательная комиссия планирует обнародовать официальные результаты выборов в понедельник.