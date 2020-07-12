В Италии за сутки коронавирусом заразились более 200 человек

В Италии за последние сутки зарегистрировали 234 новых случая болезни COVID-19, это увеличение по сравнению с прошлыми сутками. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Италии уже превысило 243 тысячи. Об этом сообщает ANSA.