В Италии за сутки коронавирусом заразились более 200 человек

"В течение последних 24 часов зафиксировали 234 новых случая заболевания Covid-19, по сравнению с 188 вчера. Летальных случаев - 9, против 7 вчера", - говорится в сообщении.
Общее число подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 243 061.
Общее число летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии возросло до 34 954.
Количество оправившихся от коронавирусной болезни выросло до 194 928.
В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили в 12 млн 847 тыс. 293 человек, из них 7 млн 483 тыс. 287 пациентов выздоровели, а 567 734 - умерли от осложнений.