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"Огромный шанс освободиться от своей политической партии": Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах

"Огромный шанс освободиться от своей политической партии": Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Обновлено 01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Мэр Варшавы, представлявший на президентских выборах в Польше крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская позиция", Рафал Тшасковский поздравил своего оппонента Анджея Дуду с переизбранием на наивысшую должность. Об этом он заявил на пресс-конференции в столице страны.

"Я поздравляю господина президента с этим результатом и надеюсь, что когда он говорил: "Вторая каденция будет иной", - то она на самом деле будет иной", - заявил Тшасковский.

Он выразил надежду, что во время своей второй каденции Дуда покажет большую независимость. По его словам, для президента это "огромный шанс освободиться от своей политической партии и не слушать исключительно одного человека (имеется в виду Ярослав Качиньский - ред.)", а прислушиваться к гражданам и ветировать законы, которые позволяют преследовать независимые институты и местное самоуправление.

Как сообщалось, действующего президента поддержали 51,21% избирателей. Тшасковский проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей. 

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Все по теме:

Польша, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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