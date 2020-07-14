75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН: ЕС озвучил приоритеты

"Совет ЕС сегодня принял выводы, которые определяют приоритеты ЕС на время 75-й Генассамблеи ООН, по теме "Поддержка многосторонности и сильная и эффективная ООН, служащая всем". В своих выводах Совет ЕС подчеркнул: пандемия COVID-19 продемонстрировала, что мир, как никогда раньше, нуждается в многостороннем сотрудничестве. Исходя из этого, основанный на правилах международный порядок с ООН в его основе должен быть поддержан, с укреплением международной солидарности и сотрудничества", - говорится в документе.
В сообщении сказано, что во время 75-й сессии ГА ООН внимание Европейского союза будет сфокусировано на ключевых приоритетах, в числе которых обеспечение прав человека и гендерного равенства, защита мира и безопасности, продвижение справедливой глобализации и ускорение перехода к устойчивому и климатически-нейтральному будущему.
ЕС также планирует выйти на лидирующие позиции в сфере цифровых преобразований.
Среди приоритетов указано и уважение к международному гуманитарному законодательству.