75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН: ЕС озвучил приоритеты

Европейский союз озвучил приоритеты на время проведения 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с сентябре 2020 по сентябрь 2021 года. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня принял выводы, которые определяют приоритеты ЕС на время 75-й Генассамблеи ООН, по теме "Поддержка многосторонности и сильная и эффективная ООН, служащая всем". В своих выводах Совет ЕС подчеркнул: пандемия COVID-19 продемонстрировала, что мир, как никогда раньше, нуждается в многостороннем сотрудничестве. Исходя из этого, основанный на правилах международный порядок с ООН в его основе должен быть поддержан, с укреплением международной солидарности и сотрудничества", - говорится в документе.

В сообщении сказано, что во время 75-й сессии ГА ООН внимание Европейского союза будет сфокусировано на ключевых приоритетах, в числе которых обеспечение прав человека и гендерного равенства, защита мира и безопасности, продвижение справедливой глобализации и ускорение перехода к устойчивому и климатически-нейтральному будущему.

ЕС также планирует выйти на лидирующие позиции в сфере цифровых преобразований.

Среди приоритетов указано и уважение к международному гуманитарному законодательству.