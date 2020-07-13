В Еврооюзе призвали Армению и Азербайджан воевать с COVID-19, а не между собой

В ЕС призвали Армению и Азербайджан возждержатся от эскалации напряжения и направить все усилия на борьбу с коронавирусом после того, как на границе государств произошел вооруженый инцидент с погибшими. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

В заявлении Евросоюза говорится, что 12-13 июля 2020 года Армения и Азербайджан сообщили о серьезном происшествии на их границе, который был связан с применением тяжелого оружия и это привело к жертвам среди людей.

ЕС призвали обе стороны к прекращению вооруженной конфронтации и воздерживанию от действий и риторики, которые рискуют усилить напряженность и принять незамедлительные меры по предотвращению дальнейшей эскалации.

В данном контексте обе страны обязаны использовать имеющиеся механизмы прямого общения, подчеркнули в Брюсселе.

"Это серьезное нарушение прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость восстановления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия.

ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, восстановить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свое население к миру", - говорится в заявлении.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

В Армении заявили, что военными Азербайджана была предпринята попытка нарушения госграницы на автомобиле "УАЗ" и затем попытка захвата армянского опорного пункта.

В Азербайджане обвинили Армению в провокации, заявляя, что армянские военнослужащие открывали огонь из артиллерийских установок.

Ссылаясь на данные Баку, есть потери с обеих сторон. Также в Ереване сообщают, что потерь с его стороны нет.