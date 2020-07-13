Эпидемия коронавируса: Армения в четвертый раз продлила чрезвычайное положение

Правительство Армении до 12 августа продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Новости-Армения.

"Правительство Армении на внеочередном заседании в понедельник приняло решение вновь продлить режим чрезвычайного положения из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, режим ЧП продлен до 12 августа.

Отмечается, что чрезвычайное положение в стране введено 16 марта, и с тех пор его продлевают уже четвертый раз.

В Армении подтвержден 32 151 случай коронавируса. От COVID-19 скончалось 573 человека, выздоровели 19 865 пациентов.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 13 058 349 случаев коронавируса, в частности 571 984 летальных, выздоровели 7 605 053 человека.