Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
ДТП под Киевом: Зеленский призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити

Эпидемия коронавируса: Армения в четвертый раз продлила чрезвычайное положение

Эпидемия коронавируса: Армения в четвертый раз продлила чрезвычайное положение
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ
Правительство Армении до 12 августа продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Новости-Армения.

"Правительство Армении на внеочередном заседании в понедельник приняло решение вновь продлить режим чрезвычайного положения из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, режим ЧП продлен до 12 августа.

Отмечается, что чрезвычайное положение в стране введено 16 марта, и с тех пор его продлевают уже четвертый раз.

Карантинные меры: Хорватия ввела масочный режим в транспорте и закрытых помещениях

В Армении подтвержден 32 151 случай коронавируса. От COVID-19 скончалось 573 человека, выздоровели 19 865 пациентов.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 13 058 349 случаев коронавируса, в частности 571 984 летальных, выздоровели 7 605 053 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армения, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
&quot;Опасные кредиты&quot;: НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь