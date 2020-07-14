Демографический кризис в Италии: уровень рождаемости достиг исторического минимума

Уровень рождаемости в Италии в 2019 году достиг исторического минимума. Так в прошлом году в стране родилось 420 тысяч человек, в то время, как умерло 624 тысячи. Сокращению населения также способствует активный отток итальянцев за границу. Соответствующие данные приводит национальное статистическое управление ISTAT.

Демографический кризис в Италии, характеризующийся сокращением численности населения и старением рабочей силы, является одной из причин хронического застоя в экономике, считают экономисты.

Число родившихся снизилось на 19 000 человек до 420 000 в прошлом году. Этот показатель является самым низким с момента объединения Италии в 1861 году. Число умерших составило 634 000 человек.

Общая численность населения сократилась на 189 000 человек до 60,25 млн. Это происходит пятый год подряд.

С 2014 года Италия потеряла около 551 000 жителей, что примерно эквивалентно шестому по величине городу, Генуе. Экономика Италии за последние 20 лет практически не росла.

И многие обвиняют стагнацию заработной платы и плохие перспективы трудоустройства в нежелании итальянцев рожать детей и массовом переселении молодежи за границу.

Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась в этом году из-за пандемии. Согласно прогнозам, ВВП снизится примерно на 10%.

Если бы не приток мигрантов в Италию, то за последние пять лет численность постоянного населения сократилась бы еще больше. Численность итальянцев, выезжающих за границу, выросла на 8,1% в 2019 году. На конец прошлого года иностранцы составляли 8,8% постоянного населения. Итальянцы составляли 54,9 млн. человек.