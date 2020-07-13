Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.
Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария:
По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.
Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.
"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.
Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 511. Всего в мире 12 875 496 человек были инфицированы, из них выздоровели 7 092 425 человек.