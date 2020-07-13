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Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19

Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В ВОЗ предупреждают, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается, ведь за прошедшие сутки заразилось более 230 000 человек. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.

Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария:

  • Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали крупных вспышек. Сюда входят островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки.
  • Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство взяло ситуацию под контроль, что позволяет сейчас постепенно открывать границы и возобновлять экономические процессы. Сюда входят некоторые страны Европы.
  • Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабления карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Причинами называются не применение или не выполнение карантинных мер.
  • Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки. 

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По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.

Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.

"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 511. Всего в мире 12 875 496 человек были инфицированы, из них выздоровели 7 092 425 человек.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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