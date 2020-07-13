Исследования COVID-19: ВОЗ в Китае намерена установить происхождение коронавируса

Основная цель работы экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отправившейся ранее в Китай, установить, является ли коронавирус COVID-19 животного происхождения.

"Один из самых серьезных вопросов для нас заключается в том, чтобы узнать, передался ли коронавирус человеку от животного, и что это было за животное", - заявил журналистам в понедельник представитель ВОЗ.

В конце прошлой недели в Китай прибыла группа экспертов ВОЗ, которая будет заниматься вопросами происхождения коронавируса.

Как сообщалось, правительство Армении до 12 августа продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Напомним, в минувшую субботу, 11 июля, в Нью-Йорке впервые с марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни COVID-19.

Также сообщалось, что в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 65 114 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 182 заражения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.