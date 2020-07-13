За день ни одной смерти от COVID-19: в Нью-Йорке впервые с марта наблюдается положительная тенденция

В минувшую субботу, 11 июля, в Нью-Йорке впервые с марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает ABC News.

"Впервые с марта Нью-Йорк в субботу не сообщил о какой-либо подтвержденной или вероятной смерти от COVID-19", - информирует о предварительных данных управление здравоохранения города.

Перед этим, в пятницу, в Нью-Йорке зафиксировали два летальных случая среди пациентов с болезнью COVID-19.

В то же время, в управлении здравоохранения Нью-Йорка предупреждают о том, что "из-за задержек отчетности, которые чаще всего встречаются в выходные, последние данные являются неполными".

Первый летальный случай вследствие болезни COVID-19 в Нью-Йорке зафиксировали четыре месяца назад. С тех пор количество летальных случаев в мегаполисе пересекла отметку в 23 тысячи человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 13 058 349 случаев коронавируса, в частности 571 984 летальных, выздоровели 7 605 053 человека. В США на утро этого дня зафиксировано 3 413 995 случаев заболевания COVID-19.